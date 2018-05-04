Budapest Honved - Debrecen rakamlar

Budapest Honved ve Debrecen, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Budapest Honved 40 puanla 4. sırada, Debrecen 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Budapest Honved, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Debrecen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 334 kodlu maçı oynayanlar; Budapest Honved galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Debrecen galibiyet oranı 0.00.

Budapest Honved son haftadaki Debrecen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Debrecen, Budapest Honved karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Budapest Honved, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Budapest Honved, kendi sahasında 22 gol attı, 25 gol yedi.

Debrecen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Debrecen, 22 gol atarken 15 gol yedi.