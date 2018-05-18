Budapest Honved - Ferencvaros maçı istatistikleri

Budapest Honved ve Ferencvaros, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Maç öncesi Budapest Honved 43 puanla 4. sırada, Ferencvaros 61 puanla 2. sırada bulunuyor. Budapest Honved son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ferencvaros, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 273 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Budapest Honved kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ferencvaros sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Budapest Honved önceki hafta Ujpest mücadelesinde 2-1 yenildi.

Ferencvaros, Paksi SE karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Budapest Honved, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 28 gol yedi.

Ferencvaros, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ferencvaros 18 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.