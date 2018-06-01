Budapest Honved - Vasas Budapest maçı ne zaman?

Macaristan NB I maçında Budapest Honved ile Vasas Budapest, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Budapest Honved 44 puanla 5. sırada, Vasas Budapest 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Budapest Honved, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasas Budapest, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 247 kodlu maçı oynayanlar; Budapest Honved galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vasas Budapest galibiyet oranı 0.00.

Budapest Honved son hafta oynanan Ujpest maçında 2-1 yenildi.

Vasas Budapest, Mezokovesd Zsory karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Budapest Honved, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 29 gol yedi.

Vasas Budapest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Vasas Budapest, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.