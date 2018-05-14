Çevresinde yer alan 100'den fazla termal hamamı, Budapeşte'nin mimari güzelliği ve Roma kalıntıları ona “Doğu'nun Paris'i” takma adını kazandırdı. Şehrin zengin tarihi, eşsiz mutfağı ve modern gece hayatı dünyanın dört bir yanından insanları cezbediyor. Kısacası; Budapeşte seyahati herkes için bir şeyler sunuyor...

BUDAPEŞTE'DE MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER!

- Sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşabilen Budapeşte'nin dünyaca ünlü termal havuzlarından birine girerek rahatlayın.

- Şehrin en büyük parkı olan City Park'da, paten ve yelken gibi aktivitelerde bulunun.

- 1265 yılında inşa edilen Buda Kalesi'ni mutlaka görün.

- Dünyanın en büyük Yahudi ibadethanelerinden biri olan Büyük Sinagog da görülmeye değer.

BUDAPEŞTE'NİN KISA TARİHİ

Budapeşte, uzun tarihi boyunca birçok tahribat yaşadı. Moğollar tarafından 1241'de tamamen yok edilmiş, 1541'de Türkler tarafından ele geçirilmiş ve 1945'te Sovyet birlikleri tarafından tekrar tahrip edilmiştir. Fakat bu hareketli sanayi ve kültür merkezi savaştan sonra Macaristan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak varlığını sürdürdü. Ve daha sonra, 1980'lerin sonuna kadar, devletin baskısız girişimci ruhunu ve hoşgörüsünü tanımlamak için kullanılan “gulaş sosyalizm” ile ünlendi.

Budapeşte, 1990'da yapılan serbest seçimlerden sonra radikal bir değişim geçirdi. Bu değişimin etkisiyle, gittikçe daha fazla restoran, bar, mağaza ve butik kapılarını açıyor. Sokaklarda dolaşan yeni nesil gençleriyle komünizmin neredeyse tüm izleri silinmiş gibi görünüyor.

BUDAPEŞTE'YE NE ZAMAN GİDİLİR?

Budapeşte'yi ziyaret etmek için en uygun zaman Nisan ve Eylül ayları arasındadır. Şehir her mevsim bol yağış aldığı için yanınızda yağmurluğunuz mutlaka olmalı. Müzikseverler, her yıl Ağustos ayında düzenlenen en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivaline ilgi duyacaklardır.

BUDAPEŞTE'NİN GEZİLECEK YERLERİ

Budapeşte kaşifler için cennettir. Bu yüzden her fırsatta harika bir şeyler keşfedeceksiniz. Mimari olarak, şehir herkesi memnun edecek kadar barok, neoklasik, eklektik ve art nouveau binaları olan bir hazine sandığı gibi ve bu eserlerin çoğu, şehrin "altın çağı" dediğimiz 19. yüzyılda inşa edilmiş.

İşte size Budapeşte'te gezilecek yerlerden bazı örnekler:

RUDAS TERMAL HAMAMI

Budapeşte, termal su açısından zengin olan dünyadaki birkaç büyük şehir arasında yer alan oldukça eşsiz bir kaliteye sahiptir. Bu yüzden aynı zamanda kaplıca kenti olarak da anılır ve 1930'lardan beri bilinen bir balneoloji merkezi olmuştur. Ziyaretçiler, birçok farklı tedavi ve sağlıklı yaşam hizmetinin sunulduğu çok çeşitli yerel kaplıcalar arasından seçim yapabilir. Rudas termal hamamı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. yüzyılın başlarında kuruldu. Merkezi kısmı 10 metre çapındaki bir kubbe ile örtülü sekizgen bir havuz içerir. 19. yüzyılın sonunda, bir terapötik yüzme tesisi ve sauna eklenmiştir. Banyoda ayrıca üç su kaynağından içme kürleri sunan karmaşık bir fizyoterapi bölümünün yanı sıra, bir içme salonu da bulunmaktadır. Gerçek bir rahatlama hazzını yaşamak için ziyaret etmenizde fayda var.

KRALİYET SARAYI

Eski Kraliyet Sarayı, son yedi yüzyıl boyunca en az 6 kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. 13. yüzyılın ortalarında kraliyet ailesinin ikameti için kurulmuş ve müteakip zamanlarda yeni yapılar eklenmiş. Bugün Kraliyet Sarayı, Macar Ulusal Galerisi, Kale Müzesi ve Ulusal Széchenyi Kütüphanesi'ni içermektedir.

BÜYÜK SİNAGOG

Budapeşte'nin muhteşem Büyük Sinagogu, New York şehrinin dışındaki dünyanın en büyük Yahudi ibadethanesidir. 1859 yılında inşa edilen sinagogun hem Romantik hem de Mağribi mimari unsurları vardır. İçeride, Macar Yahudi Müzesi ve Arşivleri hem dini hem de günlük yaşamla ilgili nesneler sergiliyor. Sinagogun kuzey tarafında, Naziler tarafından katledilenlere ithafen Soykırım Hayat Ağacı Anıtı bulunuyor.

MACAR ULUSAL MÜZESİ

1847'de inşa edilen bu etkileyici neoklasik bina, ülkenin en önemli tarihi kalıntıları koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Sergiler, Karpat Havzası'nın tarihini en erken zamanlardan Avar döneminin sonuna ve Magyar halkının, havzanın fethinden komünizmin sonuna kadar devam eden hikayesini anlatır. Macar Kralı Stephen’ın kırmızı ipek taç giyme mantosu, Beethoven ve Liszt tarafından kullanılan Broadwood piyanosunu görmeden müzeden ayrılmayın.

PARLAMENTO BİNASI

Imre Steindl tarafından tasarlanan ve 1902'de tamamlanan Eklektik tarzdaki Parlamento binası, neo-Gotik, neo-Romanesk, neo-Barok mimari stillerden oluşan bir harmandır. Budapeşte Parlamento Binası, dünyanın üçüncü büyük parlamento binasıdır. Bina 96 metre yüksekliği ile Aziz Stephen Bazilikası ile aynı yüksekliktedir. 691 odası ve 20 kilometreyi bulan merdivenleri bulunuyor. Komünist dönem boyunca, binanın kubbesinin üzerindeki merkez kuleye büyük bir kırmızı yıldız eklenmiş, ancak çöküşünden sonra yıldız kaldırılmıştır.

TERÖR EVİ

Bogdáni caddesi üzerinde bulunan “Budapeşte'de Kabus” veya “Yeraltı Korkusu” olarak da adlandırılan Terör Evi, Macaristan'daki ilk ve en ünlü "Korku Labirenti"nin yanı sıra korku müzesidir. 2002 yılında açılan Terör Evi, 20. yüzyılda Macar halkının faşist ve komünist rejimler dönemindeki acılarını yansıtan sergiler içeriyor. Budapeşte'deki yenilenmiş olan bu bina, Budapeşte'nin kontrolünü ele geçiren Macar Nazi Partisi'nin merkez binasıydı. Naziler, caddenin altındaki mahzende yüzlerce insanı işkence ederek öldürmüş. II. Dünya Savaşı'ndan sonra da bina, Sovyetler Birliği'nin Komünist rejimi tarafından kullanılmış. Komünistler de Naziler gibi bodrum katını hapishane hücresi olarak kullanmış.

ÖZGÜRLÜK ANITI

Yaklaşık 14 metre yüksekliğinde olan, 1947 yılında yapılan anıt, 1945 yılında Budapeşte'yi özgürleştirmek için hayatını kaybeden Sovyet askerlerine adanmıştır. 1992 yılında Memento Park'a gönderilen anıtın kaidesinde: 'Macaristan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü ve refahı için hayatlarını feda edenlere' yazar.

MACAR DEVLET OPERA BİNASI

1884 yılında Miklós Ybl tarafından tasarlanana Neo-Rönesans üsluplu yapı, Budapeşte'nin en güzel binaları arasında yer alıyor. Cephesi, Puccini, Mozart, Liszt ve Verdi gibi opera ve büyüklerin heykelleri ile dekore edilmiştir. Mükemmel bir akustiğe sahip iç mekanda ise mermer sütunlar, yaldızlı tonozlu tavanlar ve avizeler göz kamaştırıyor.

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