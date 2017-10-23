Budistler, Arakanlı Müslümanların ülkeye alınmaması için gösteri yaptı

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de düzenlenen gösteriye aralarında rahiplerin de bulunduğu yüzlerce aşırı sağcı Budist katıldı.

AA'nın haberine göre, gösterinin organizatörlerinden Aung Htay, Myanmar hükümetine, Arakanlı Müslümanların ülkeye geri alınmaması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bin olduğunu ve bu sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini açıklamıştı.

Millman, Cox's Bazar kentindeki kamplara daha önce gelenlerle bölgedeki Arakanlı Müslüman sayısının toplamda 800 bine ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Arakan eyaletinde polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle yüz binlerce Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

BM, Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu ilan etmişti.

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