BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 19.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun, saat 15.00 ve 16.30'daki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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