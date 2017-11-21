Buffon emekli oldu mu?

Buffon çim sahalardan pistlere geçmeye hazırlanıyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Juventus’un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, emeklilik planlarıyla ilginç bir açıklamada bulundu. 39 yaşındaki file bekçisi, “Şarkı söylemeyi seviyorum. Bu nedenle futbolu bıraktıktan sonra şarkıcılığı düşünebilirim” ifadelerini kullandı. İtalyan eldiven ayrıca, “Hatta şu anda bir kilise korosunun da üyesiyim” bilgisini verdi.

Gianluigi Buffon

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