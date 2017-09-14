Bugatti Chiron yeni dünya rekorunu kırdı!

8.0 litrelik dört turblu W16 motoruyla 1500 beygir güç ve 1600Nm tork üreten Yeni Bugatti Chiron 0-100km/s'ye sadece 2.4 saniyede, 200km/s'ye 6.1 saniyede, 300km/s'ye 13.1 saniyede ve 400km/s'ye ise 32.6 saniyede çıkıyor.

Aracın azami hızı şuan olarak 420km's'de elektronik olarak sınırlandırılmış ancak gelecek yıl hız sınırlandırması kaldırıldığında Bugatti'nin amiral gemisi Veyron Super Sport'un 430km/s'lik azami hızını geçmesi bekleniyor.

Yeni Bugatti Chiron'un fiyatı yaklaşık olarak 3 milyon dolar.

Bugatti Chiron