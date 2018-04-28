Bugsaş Spor - Konya Şekerspor sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Bugsaş Spor ile Konya Şekerspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. Bugsaş Spor 54 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Konya Şekerspor 51 puanda ve 8. sırada. Bugsaş Spor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Konya Şekerspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Bugsaş Spor kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Konya Şekerspor kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bugsaş Spor önceki hafta Hacettepe mücadelesinde 1-0 yenildi.

Konya Şekerspor, Kırklarelispor karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Bugsaş Spor, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 14 gol yedi.

Konya Şekerspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konya Şekerspor, 13 gol atarken 22 gol yedi.