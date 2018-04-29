Bugsaş Spor - Konya Şekerspor sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Bugsaş Spor ile Konya Şekerspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Bugsaş Spor 54 puanla 6. sırada, Konya Şekerspor 51 puanla 8. sırada bulunuyor. Bugsaş Spor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Konya Şekerspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 478 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bugsaş Spor kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.10, Konya Şekerspor sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Bugsaş Spor son haftadaki Hacettepe müsabasında 1-0 yenildi.

Konya Şekerspor ise Kırklarelispor maçında 1-4 yenildi.

Bugsaş Spor, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 14 gol yedi.

Konya Şekerspor, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Konya Şekerspor 13 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.