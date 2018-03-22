Bugün Recep ayının 4. günündeyiz. Bugünün diğer önemi Regaib Kandili olması. Bu özel günde bazı Müslümanlar oruç tutarak ibadet ediyor. Akşam ezan saatine az bir süre kala iftar için hazırlıklar başladı. Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar saat kaçta yapılacak gibi sorular merak ediliyor.
Diyanet'in resmi sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinde yer alan ezan saatlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezan saatleri şu şekilde:
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:32
|06:58
|13:17
|16:42
|19:24
|20:44
|23.03.2018
|05:31
|06:56
|13:17
|16:42
|19:26
|20:46
|24.03.2018
|05:29
|06:55
|13:17
|16:43
|19:27
|20:47
|25.03.2018
|05:27
|06:53
|13:16
|16:43
|19:28
|20:48
|26.03.2018
|05:25
|06:51
|13:16
|16:44
|19:29
|20:49
|27.03.2018
|05:23
|06:50
|13:16
|16:44
|19:30
|20:50
|28.03.2018
|05:21
|06:48
|13:15
|16:45
|19:31
|20:52
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:19
|06:43
|13:02
|16:26
|19:09
|20:27
|23.03.2018
|05:17
|06:41
|13:01
|16:27
|19:10
|20:28
|24.03.2018
|05:15
|06:39
|13:01
|16:27
|19:11
|20:30
|25.03.2018
|05:13
|06:38
|13:01
|16:28
|19:12
|20:31
|26.03.2018
|05:12
|06:36
|13:00
|16:28
|19:13
|20:32
|27.03.2018
|05:10
|06:34
|13:00
|16:29
|19:14
|20:33
|28.03.2018
|05:08
|06:33
|13:00
|16:29
|19:15
|20:34
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:44
|07:06
|13:25
|16:50
|19:31
|20:48
|23.03.2018
|05:42
|07:04
|13:24
|16:50
|19:32
|20:49
|24.03.2018
|05:40
|07:02
|13:24
|16:51
|19:33
|20:50
|25.03.2018
|05:39
|07:01
|13:24
|16:51
|19:34
|20:51
|26.03.2018
|05:37
|06:59
|13:23
|16:51
|19:35
|20:52
|27.03.2018
|05:35
|06:58
|13:23
|16:52
|19:36
|20:53
|28.03.2018
|05:34
|06:56
|13:23
|16:52
|19:37
|20:54
İmsak nedir? Ne zaman başlar?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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