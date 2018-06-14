İslam dünyası tarafından en önemli iki bayramdan ilki Ramazan bayramına çok kısa bir zaman kaldı. Oruçların tutulduğu Ramazan ayı arefe günü ile son bulacak. Bugün arefe günü mü, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, resmi tatil var mı? gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte yanıtı...

BUGÜN AREFE GÜNÜ MÜ?

Ramazan bayramının habercisi arefe günü bugün (14 Haziran 2018) Perşembe günü. Bugün son oruç tutuluyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün idrak edilen arefe gününün ardından yarın (15 Haziran 2018) Cuma günü Ramazan bayramının ilk günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek bayram tatili Pazar günü sona erecek.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Arefe günü resmi tatil mi sorusu merak ediliyordu. Arefe günleri yarım gün tatil olarak bilinmektedir. Bugün yarım gün yapılacak olan tatille beraber Ramazan bayramı tatili başlamış olacak.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin verildiğinde devlet memurlarının haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. İdari izin bir nevi kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir.

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