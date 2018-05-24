Güncel altın fiyatları, yatırımcıların şu sıralar en çok merak ettiği konular arasında. Dünkü rekorun ardından eski seviyesine doğru geriliyen altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...





GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Gram altın fiyatı 197,96 TL'den alınıp, 198,26 liradan satılıyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?



Altının ONS fiyatı 1.304,83 dolardan alınıp, 1.305,09 dolardan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?



Çeyrek altının fiyatı 316,73 TL'den alınıp, 324,15 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?



Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.300,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı 1.314,00 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?



ALIŞ FİYATI 1.306,50 TL

SATIŞ FİYATI 1.340,23 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?



ALIŞ FİYATI 180,53 TL

SATIŞ FİYATI 180,81 TL