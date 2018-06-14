2018 Ramazan bayramı arefe günü bugün. Bugün yarım gün tatil olacağı için bazı kurumların çalışma saatleri merak ediliyor. Günlük hayatta en çok ziyaret edilen eczaneler, PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu merak konusu olmuştu. İşte 2018 çalışma saatleri haberimizde...

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler Pazar günleri kapalıdır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri PTT'nin çalışma saatleri ile aynıdır. PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğlen molası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında, öğlen molası veren şubeler için ise 08:30 ile 16:30 saatleri arasındadır. PTT Kargo genel müdürlükleri Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Buralarda çalışma saatleri 09:00 ile 19:30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

PTT 14 Haziran 2018 yani bugün öğleden sonra hizmet vermeyecektir.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar 14 Haziran yani bugün öğleden sonra hizmet vermeyecek. Yarım günlük tatil uygulayacaklar. Bankaların normal çalışma saatleri ise şu şekilde...

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Kaçta Açılıyor : Vakıfbank 09:30’da açılıyor.

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri : Vakıfbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Vakıfbank Kapanış Saati : Vakıfbank saat 17:30’da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Kaçta Açılıyor : Akbank 09:00’da açılıyor.

Akbank Öğle Tatili Saatleri : Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor : Akbank saat 17:30’da kapanmaktadır.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor : Garanti Bankası 09:00’da açılıyor.

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri : Garanti Bankası öğle tatili bulunmamaktadır.

Garanti Bankası Kapanış Saati : Garanti Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası Açılış Saati : Halk Bankası 09:00’da açılıyor.

Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri : Halk Bankası öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası Kaçta Kapanıyor: Halk Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor : Ziraat Bankası 09:00’da açılıyor.

Ziraat Bankası Öğle Tatili Ne Zaman: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası Kapanış Saati : Ziraat Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası Kaçta Açılıyor : İş Bankası 09:00’da açılıyor.

İş Bankası Öğle Tatili Saatleri : İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İş Bankası Kapanış Saati : İş Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İş Bankası bazı şubelerinde farklı mesai saatleri ile çalışmaktadır. Aşağıda yer alan listede İş Bankası’nın farklı mesai saati uygulamakta olduğu şubeler bulunmaktadır.

İş Bankası Nautilus AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Viaport AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası İ.T.Ü. Ayazağa İstanbul: 08:30 – 17:00

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

İş Bankası Cevahir Alışveriş Merkezi İstanbul: 10:00 – 19:30

İş Bankası Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul: 08:00 – 18:30

İş Bankası Kanyon AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Atatürk Havalimanı İstanbul: 00:00 – 23:59

İş Bankası Borsa İstanbul: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank Sabah Kaçta Açılıyor : Finansbank 09:00’da açılıyor.

Finansbank Öğle Tatili Saatleri : Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Finansbank Kapanış Saati : Finansbank saat 17:30’da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Sabah Açılış Saati : HSBC 09:00’da açılıyor.

HSBC Öğle Tatili Saat Kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC Saat Kaçta Kapanıyor : HSBC saat 17:30’da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Kaçta Açılıyor : Yapı Kredi Bankası 09:00’da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri : Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati : Yapı Kredi Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank Sabah Açılış Saati : İNG Bank 09:00’da açılıyor.

İNG Bank Öğle Tatili Saat Kaçta: İNG Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İNG Bank Saat Kaçta Kapanıyor : İNG Bank saat 17:30’da kapanıyor.

Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Albaraka Türk Kaçta Açılıyor : Albaraka Türk 09:00’da açılıyor.

Albaraka Türk Öğle Tatili Saatleri : Albaraka Türk öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Albaraka Türk Kapanış Saati : Albaraka Türk saat 17:00’da kapanıyor.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Kaçta Açılıyor : Şekerbank 09:00’da açılıyor.

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri : Şekerbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Şekerbank Kapanış Saati : Şekerbank saat 17:30’da kapanıyor.

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Kaçta Açılıyor : Odeabank 09:00’da açılıyor.

Odeabank Öğle Tatili Saatleri : Odeabank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Odeabank Kapanış Saati : Odeabank saat 17:00’da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Kaçta Açılıyor : TEB 09:00’da açılıyor.

TEB Öğle Tatili Saatleri : TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB Kapanış Saati : TEB saat 17:30’da kapanıyor.

Tekstil Bank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Kaçta Açılıyor : Tekstil Bank 09:00’da açılıyor.

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri : Tekstil Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Tekstil Bank Kapanış Saati : Tekstil Bank saat 17:30’da kapanıyor.

T-Bank Çalışma Saatleri

T-Bank Kaçta Açılıyor : 09:00’da açılıyor.

T-Bank Öğle Tatili Saatleri : öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

T-Bank Kapanış Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

Citibank Çalışma Saatleri

Citibank Kaçta Açılıyor : Citibank 09:00’da açılıyor.

Citibank Öğle Tatili Saatleri : Citibank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Citibank Kapanış Saati : Citibank saat 17:30’da kapanıyor.

Bunların yanında gümrük kapılarında, sınır kapılarında şubesi bulunan bankalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bu bankalar için çalışma saatleri yine yukarıda belirttiğimiz listede yer alan mesai saatleri içerisindedir. Gümrüklerde bulunan bankaların açılış saatleri, öğle tatili zamanları ve kapanış saatleri listede yer alan saatlerdir.

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