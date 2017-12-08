Kar tatili olan iller belli oldu. Bugün 2 ilde kar tatili olacak. Valilikten açıklama geldi. İşte kar tatili olan o iller...
Artvin'de iki ilçede okullar 1 gün tatil edildi
Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki tüm okullar 8 Aralık Cuma günü tatil edildi.
Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki okulların tamamında, kent merkezinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki tüm okullar 08 Aralık Cuma tatil edildi.
Artvin merkezde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Ardahan'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.
Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Ardahan ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Bilmez, "Ardahan kent merkezi ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda 8 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.
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