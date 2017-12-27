Farklı liglerde oynanacak olan kupa ve lig karşılaşmaları öncesinde milyonlarca futbolsever bugün hangi maçların olduğunu merak içinde araştırıyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaları merak eden futbolseverler internet üzerinden "bugün hangi maçlar var" ve "hangi maç canlı hangi kanalda" aramalarını yapıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve detayları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 ARALIK 2017

Türkiye Kupası Son 16 Tur

15:00 Giresunspor - Medipol Başakşehir (A Spor)

16:30 Kayserispor - Antalyaspor (a2)

18:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (A Spor)

20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor (ATV)

İngiltere Premier Lig

22:45 Newcastle United - Manchester City (S Sport)

İtalya Kupa Çeyrek Final

22:45 Milan - İnter (Tivibu Spor 2)

İtalya Serie B

22:30 Parma - Spezia (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Bugün hangi maçlar var?