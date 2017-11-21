Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler, bu akşam oynanacak maçları izlemek ve takip etmek için internet üzerinde "bugün hangi maçlar var?" ve "hangi maç hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 5. maçlarında temsilcimiz Beşiktaş da dahil 16 takım karşı karşıya gelecek. İşte bugünün maçları ve detaylar.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. maçlar bu akşam oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta E, F, G ve H grup karşılaşmaları bu akşam tamamlanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanal bilgisi...

20:00 - Spartak Moskova - Maribor (Tivibu Spor 3)

22:45 - Sevilla - Liverpool (Tivibu Spor 4)

SEVİLLA, LİVERPOOL'U AĞIRLIYOR

22:45 - Manchester City - Feyenoord (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

22:45 - Napoli - Shakhtar Donetsk (Tivibu Kanal 82)

20:00 - Beşiktaş - Porto (TRT 1, Tivibu Spor 2)

22:45 - Monaco - RB Leipzig (Tivibu Spor 2)

22:45 - APOEL Nicosia - Real Madrid (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

22:45 - Borussia Dortmund - Tottenham (Tivibu Spor 3)

Bugün hangi maçlar var?

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