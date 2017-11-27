Futbolseverler, bu akşam oynanacak olan lig karşılaşmalarını büyük heyecanla bekliyor. Maçları heyecanla bekleyen futbolseverler ise, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" aramalarını internet üzerinde yapıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR - HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Farklı liglerin son karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Maçları bekleyen futbolseverler, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte bu akşam oynanacak olan lig maçları;

İspanya Primera Lig

23:00 Espanyol - Getafe (beIN SPORTS 2)

İtalya Seri A

22:45 Atalanta - Benevento (Tivibu Spor 2)

Yunanistan Süper Lig

20:30 AEK Atina - Platanias (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

Danimarka Süper Lig

21:00 Midtjylland - AGF Aarhus (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

Portekiz Premier Lig

22:00 Sporting Braga - CD Feirense (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

00:00 Rio Ave - Vitoria Guimaraes (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

Bugün hangi maçlar var?

Hangi maç hangi kanalda?