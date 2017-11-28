Futbolseverler, bu akşam oynanacak olan lig karşılaşmalarını büyük heyecanla bekliyor. Maçları heyecanla bekleyen futbolseverler ise, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" aramalarını internet üzerinde yapıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte oynanacak olan karşılaşmalar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR - HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Farklı liglerin karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Maçları bekleyen futbolseverler, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte bu akşam oynanacak olan lig maçları;

Türkiye Kupası 5. Tur

13:00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği (A Spor)

14:30 Beşiktaş - Manisaspor (a2)

14:45 Ankara Demirspor - Akhisarspor (A Spor)

18:00 Osmanlıspor FK - Yeni Malatyaspor (A Spor)

20:30 Galatasaray - Sivas Belediyespor (A Spor)

İngiltere Premier Lig

22:45 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

22:45 Leicester City - Tottenham (beIN SPORTS 2)

23:00 Watford - Manchester United (S Sport)

23:00 West Bromwich - Newcastle United (beIN SPORTS 3)

İspanya Kral Kupası 1/16 Finaller

21:30 Leganes - Valladolid (beIN SPORTS MAX 1)

21:30 Malaga - Numancia (beIN SPORTS 4)

21:30 Celta Vigo - Eibar (beIN SPORTS MAX 1)

23:30 Levante - Girona (beIN SPORTS 4)

23:30 Real Madrid - Fuenlabrada (beIN SPORTS 1, Tivibu Spor 2)

Fransa Lig

21:00 Amiens SC - Dijon (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

21:00 RC Strasbourg - Caen (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)

23:00 Bordeaux - Saint-Etienne (beIN SPORTS MAX 2)

Bugün hangi maçlar var?

Hangi maç hangi kanalda?