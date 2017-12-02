Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? 2 Aralık maç fikstürü

Futbolseverler, bugün çeşitli liglerde oynanacak karşılaşmalar öncesinde bugün hangi maçların oynanacağını ve maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte liglerde oynanacak karşılaşmalar...
TFF 1. Lig
13:00 - MKE Ankaragücü v Ümraniyespor (beIN SPORTS MAX 1)
13:00 - Çaykur Rizespor v Denizlispor (beIN SPORTS MAX 2)
15:30 - Samsunspor v Eskişehirspor (beIN SPORTS MAX 1)
Türkiye Süper Lig
14:00 - Akhisarspor v Yeni Malatyaspor (beIN SPORTS 1)
16:30 - Kardemir Karabükspor v Göztepe (beIN SPORTS 2)
19:30 - Beşiktaş v Galatasaray (beIN SPORTS 1)
İngiltere Premier Lig
15:30 - Chelsea v Newcastle United (S Sport)
18:00 - Brighton v Liverpool (S Sport)
18:00 - Everton v Huddersfield Town (beIN SPORTS MAX 2)
18:00 - Leicester City v Burnley (beIN SPORTS MAX 1)
18:00 - Stoke City v Swansea City (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
18:00 - Watford v Tottenham (beIN SPORTS 4)
18:00 - West Bromwich v Crystal Palace (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
20:30 - Arsenal v Manchester United (S Sport)
İspanya La Liga
15:00 - Barcelona v Celta Vigo (beIN SPORTS 4)
18:15 - Atletico Madrid v Real Sociedad (beIN SPORTS 3)
20:30 - Sevilla v Deportivo La Coruna (beIN SPORTS 4)
22:45 - Athletic Bilbao v Real Madrid (beIN SPORTS 2)
Almanya Bundesliga
17:30 - Bayern Münih v Hannover (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
17:30 - Hoffenheim v RB Leipzig (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
17:30 - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
17:30 - Mainz 05 v Augsburg (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
17:30 - Werder Bremen v Stuttgart (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
20:30 - Schalke 04 v Köln (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
İtalya Serie A
22:45 - Torino v Atalanta (Tivibu Spor 2)
Fransa Lig 1
19:00 - RC Strasbourg v Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 2)
22:00 - Lille v Toulouse (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
22:00 - Monaco v Angers (beIN SPORTS MAX 1)
22:00 - Nice v Metz (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
22:00 - Rennes v Amiens (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
22:00 - Troyes v Guingamp (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
Hollanda Eredivisie
20:30 - Den Haag v Groningen (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
20:30 - Twente v Ajax (Tivibu Spor 3)
22:45 - Feyenoord v Vitesse (Tivibu Kanal 82)
22:45 - Willem v Heracles (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)
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