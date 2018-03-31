Milli ara sona erdi, futbolda kulüp maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! 31 Mart Cumartesi günü dünyanın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşmalar nefesleri kesecek.



İNGİLTERE

14:30 | CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL

Premier Lig'de küme düşme potasından kurtulmak isteyen Crystal Palace, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'u ağırlıyor. Crystal Palace, üst üste aldığı 7 puan kaybından sonra 17 Mart'taki mücadelede Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral depolamıştı. Liverpool ise Manchester United deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından 17 Mart'ta oynadığı mücadelede Watford'u evinde 5-0 mağlup etmişti. Liverpool'da o maçta Mohamed Salah yıldızlaşmıştı.

Bu mücadelenin diğer bir önemi ise Jürgen Klopp'un dalya diyecek olması. Premier Lig'de şu ana kadar 99 maça çıkan Alman çalıştırıcı, İngiltere kariyerinde sadece 18 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Liverpool'de Mo Salah, Premier Lig'de oynadığı 30 maçın 20'sinde rakip takıma gol atmayı başardı! Crystal Palace maçı, S Sport ekranlarından 14:30'dan itibaren naklen yayınlanacak.

17:00 | MANCHESTER UNITED - SWANSEA CITY

Sezona şampiyonluk umuduyla giren ancak lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde bulunan Manchester City, Carlos Carvalhal döneminde başarılı sonuçlarla dikkat çeken Swansea City'yi konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenerek Avrupa'ya havlu atan Manchester United'da tek hedef ligi üst sıralarda bitirebilmek! Manchester temsilcisi Premier Lig'de oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Swansea City ise Carlos Carvalhal yönetiminde Premier Lig'de oynadığı 10 maçta tam 18 puan çıkarmayı başardı! Maç başına 1,8 puan ortalaması yakalayan Portekizli menajer, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştırmıştı. Manchester United-Crystal Palace mücadelesi, 17:00'dan itibaren S Sport'ta yayınlanacak.

19:30 | EVERTON - MANCHESTER CITY

İngiltere'deki gururumuz Cenk Tosun, Manchester City karşısında sahaya çıkıyor! Sam Allardyce yönetimindeki Everton, en yakın rakibi Manchester United'ın 16 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi konuk ediyor!

Premier Lig'de oynadığı son iki maç olan Brighton & Hove Albion ve Stoke City maçlarından 3'er puanla ayrılan Everton, Manchester City'i konuk ettiği son 9 maçın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Manchester City, ligde oynadığı son 8 maçta 7 kez kazanırken 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. Manchester ekibi son olarak 14 Ocak'taki Liverpool maçından mağlubiyetle ayrılmıştı. Everton-Manchester City, S Sport ekranlarından izlenebilecek.

CENK TOSUN FORMDA!

Devre arası transfer döneminde 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de kendini kanıtlamayı başardı! Milli golcü, Tottenham, West Bromwich maçlarına 11'de çıktıktan sonra Arsenal ve Watford karşısında sonradan oyuna girmişti. Bu maçlarda golle buluşmayı başaramayan Cenk, Premier Lig'deki ilk golünü Burnley ağlarına atmıştı. Milli yıldız, bu golden sonra bir açıldı pir açıldı! Brighton & Hove Albion ağlarına bir gol bırakan Cenk, Stoke City deplasmanında attığı 2 golle takımına 3 puanı getirmişti. Sam Allardyce, 26 yaşındaki yıldız için "Manchester City karşısındaki en kritik oyuncumuz olacak." ifadelerini kullandı.

İSPANYA

19:30 | LAS PALMAS - REAL MADRID

La Liga'da beklentilerin oldukça uzağında kalan Real Madrid, kümede kalma savaşı veren Las Palmas'a konuk oluyor! Geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid'in bir üstündeki rakibi Atletico Madrid ile arasında 4, lider Barcelona ile arasında ise 15 puanlık fark bulunuyor! Ligde geride kalan 29 haftada sadece 21 puan toplayan Las Palmas ise tam 7 haftadır galibiyete hasret! Las Palmas-Real Madrid mücadelesi beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

21:45 | SEVILLA - BARCELONA

Ernesto Valverde yönetiminde ligi kasıp kavuran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Vincenzo Montella yönetiminde Manchester United'ı deviren Sevilla'ya konuk oluyor. Montella öncesinde 21 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalayan Endülüs temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde ise 6 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. Diğer yandan Barcelona, resmi maçlarda rakibine son olarak 2015-2016 sezonunda yenilmişti! Barcelona bu tarihten sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Sevilla-Barcelona maçı beIN SPORTS 2'den yayınlanacak.

ALMANYA

19:30 | BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND

Bundesliga'da dananın kuyruğu kopuyor! Sezona Carlo Ancelotti yönetiminde başlayan sonrasında ise eski teknik direktörü Jupp Heynckes'i göreve getiren Bayern Münih, 27 maçta topladığı 66 puanla lider olarak bulunuyor. Peter Stöger yönetimindeki Borussia Dortmund ise topladığı 48 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı son 13 maçtan da yenilgiyle ayrılmadı. Diğer yandan Borussia Dortmund ise ligde 12, deplasmanda 6 maçtır rakiplerine boyun eğmedi! Bayern Münih, rakibini mağlup eder, ikinci sıradaki Schalke 04 ise Freiburg'a takılırsa Bavyera devi şampiyonluğunu ilan edecek!

İTALYA

21:45 | JUVENTUS - MILAN

Serie A'da zirve yarışı kızışıyor! Uzun süre liderlikten uzak kalmasının ardından ilk sıraya oturduğundan bu yana koltuğu kimselere kaptırmayan Juventus, Gennaro Gattuso yönetiminde toparlanan Milan'ı konuk ediyor.

Juventus evinde 9 maçtır kaybetmezken toplamda 16 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran Milan ise deplasmanda 6 maçtır yenilmiyor! Juventus-Milan maçı, tivibu SPOR 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FRANSA

22:05 | PARIS SAINT-GERMAIN - MONACO

Fransa'da lig değil kupa heyecanı var! Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain, Fransa Lig Kupası finalinde Leonardo Jardim'in çalıştırdığı Monaco'yu konuk ediyor! Monaco, PSG'yi son olarak 28 Ağustos 2016'da oynanılan karşılaşmada mağlup edebilmişti. Bu tarihten sonra oynanan 5 maçın 4'ünü PSG kazanırken bir mücadele beraberlikle sona ermişti.

PSG'de Marsilya maçında ayak bileğinden sakatlanan ve sahayı göz yaşları içinde sedyeyle terk eden Neymar, bu mücadelede forma giyemeyecek. PSG-Monaco mücadelesini Clement Turpin yönetecek ve maç beIN SPORTS 3 ekranlarından yayınlanacak.