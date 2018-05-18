Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

1 kilo mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

5 kaşık un

3 su bardağı süt

1 tutam dereotu

Tuz

Su

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin dibine tereyağı koyun. Eriyince un ekleyin ve kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü tencereye ekleyin. Çorbayı kaynayana kadar karıştırın. İçerisine tuz ilave edin. Bir iki taşım kaynayınca ocaktan alın. Üzerine serpilen bir tutam dereotu ile servis edin. Mantar çorbanız hazır!

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

ISPANAKLI LAZANYA MALZEMELER

8 adet lazanya yaprağı

Su

ISPANAKLI LAZANYA İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak

2 adet orta boy soğan

Ayçiçek yağı

2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

10-15 adet kültür mantarı

Tuz

Karabiber

Pul biber

BEŞAMEL İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ISPANAKLI LAZANYA NASIL YAPILIR?

Soğanları jülyen doğrayın. Mantarları ince doğrayın. Bir tavada ayçiçek yağını ısıtın. Önce soğanları ardından mantarları ekleyip, soteleyin. Ardından ıspanakları ince doğrayıp, tavaya ilave edin. Ispanaklar yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırıp, hafif soğumaya bırakın.

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ilave edip, kavurun. Kavrulan una, sütü ilave edip iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın. Hafif akışkan bir kıvam olacak şekilde beşamel elde edin.

Bir tencereye su ve tuz koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayan suda lazanya yapraklarını ortalama 1 dakika haşlayıp kenara alın.

Fırın tepsisine beşamelden 2 yemek kaşığı gezdirin. Üzerine lazanya yerleştirin. Ardından 2 yemek kaşığı beşamel, beyaz peynir ve hazırladığınız iç harçtan ilave edin. Tekrar lazanya yapraklarından koyup, beşamel ve iç harçtan koyun. Bütün malzemeler bitinceye kadar bu işlemi devam ettirin. En son koyduğunuz lazanya yaprağının üzerine beşamel ilave edin. Ardından rende kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. ıspanaklı lazanyanız hazır! Afiyet olsun...

BUĞDAYLI CACIK

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

1 salatalık

ÜZERİ İÇİN

Zeytinyağı

Kırmızı pul biber

BUĞDAYLI CACIK NASIL YAPILIR?

Süzme yoğurdu bir kasede ezdiğiniz sarımsak ve tuz ile hafif çırpın. Haşlanmış buğday ve küçük küp doğradığınız salatalığı ilave edip karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kırmızı pul biber serperek servis yapın. Buğdaylı cacık hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

TİRAMİSU MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

6 tatlı kaşığı kahve

200 gr mascarpone ya da labne peyniri

Yarım paket krema

1 su bardağı kakao

1 paket kedi dili bisküvisi

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Tiramisunun kreması için ilk olarak şekeri robottan geçirerek inceltin. Yumurtaların sarısını bir kaba alın. Üzerine rondodan geçirdiğiniz şekeri ekleyip ocakta benmari usulü şeker pürüssüz hale gelene kadar çırpın. Diğer tarafta kahveyi bir kaba koyup üzerine de su ekleyip karıştırın. Daha sonra bu kahveli sudan pişen yumurtalara 1 yemek kaşığı kadar ekleyin. Mascarpone peynirini başka bir kaba koyup çırpın. Üzerine kremayı ekleyip mikserle tekrar çırpın. Ardından yaptığınız yumurtalı karışımla bu karışımı birbirine ekleyip karıştırın. Servis için, kedi dili bisküvileri kahveli suda hafif ıslatıp tabağa dizin. Üzerine yaptığınız kremadan sürüp kakao serpin. Bu şekilde 3 kat yaparak servis edebilirsiniz. Tiramisu tatlınız hazır!