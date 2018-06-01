Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

TAVUK FAJİTA MALZEMELER

2 adet fileto tavuk göğsü (250'şer gramlık)

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy kapya biber

2 adet orta boy yeşil dolmalık biber

2,5 yemek kaşığı soya sosu

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı keklik

4 adet tortilla ekmeği

MARİNE İÇİN

3 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı karabiber

4 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı pudra şekeri

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

Tavukları 3-4 cm. uzunluğunda jülyen şeklinde kesin. Marine karışımı için; sarımsakları incecik doğrayın. Limon suyu, pudra şekeri, karabiber ve incecik doğranmış sarımsaklarla jülyen şeklinde kesilmiş tavuk etlerini bir kapta harmanlayın. 30 dakika bekletin. Orta boy kuru soğanı ince ince piyazlık doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız kapya ve yeşil dolmalık biberleri jülyen şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Doğradığınız sebzeleri tavaya alın ve yüksek ateşte 5 dakika kadar pişirin. Marine karışımında bekleyen tavuk etlerini katın ve tavuklar renk alana kadar yaklaşık 7 dakika pişirin. Soya sosu, tuz ve kekik eklediğiniz sebzeli- tavuklu harcı 4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Hazırladığınız tavuklu iç harcı, tortilla ekmekleri arasına paylaştırdıktan sonra rulo şeklinde sarın.

HAVUÇ TARATOR MALZEMELER

7 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

HAVUÇ TARATOR NASIL YAPILIR?

Önceden ısıtılmış bir tavada, rendelenmiş havuçları, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alıp, soğutun. Dövülmüş sarımsak ve süzme yoğurdu, tuz ile birlikte iyice çırpın. Soğuyan havuçları, çırpılmış yoğurdun içerisine aktarın ve karıştırın. Servis edene kadar buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirebilir, ceviz ile de üzerini süsleyebilirsiniz. İşte havuç taratorunuz hazır! Afiyet olsun...

PORTAKALLI İRMİK TATLISI MALZEMELER

10 yemek kaşığı irmik

8 yemek kaşığı toz şeker

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet portakal kabuğu rendesi

PORTAKALLI İRMİK TATLISI ŞERBETİ

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım adet limonun suyu

PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurtaları, yoğurdu, sütü ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Ardından kuru malzemeleri (vanilya, elenmiş un, irmik ve kabartma tozunu) ekleyin. Son olarak rendelenmiş portakal kabuklarını karışıma dökün. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Fırından aldığınız tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.