Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte Ramazan'a kısa süre kala leziz mi leziz iftar menüleri...

KREMALI PATATES ÇORBASI MALZEMELER

4 adet patates

6 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4 diş sarımsak

KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.

YEŞİL MERCİMEK SALATASI MALZEMELER



1,5 su bardağı yeşil mercimek

1 demet yeşil soğan

1 demet taze nane

1 limonun suyu

2 adet domates

1 adet salatalık

Zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YEŞİL MERCİMEK SALATASI NASIL YAPILIR?



Yeşil mercimeği tuzla haşlayıp ,süzüp, üzerine doğranmış yeşillikleri ve arzu ettiğiniz miktarda limon suyu, karabiber ve sızma zeytinyağını ekleyin.

MENGEN PİLAVI MALZEMELER

700 gr satır arası kuzu eti

3 su bardağı pirinç

250 gr mantar

Yarım demet dereotu

Yarım su bardağı ceviz içi

Birkaç damla limon suyu

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Kekik

MENGEN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci ıslatın. Tencereyi ısıtıp eti mühürleyin. Suyunu salıp çekince sıvıyağ ve yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. 1 su bardağı su ekleyip pişirmeye devam edin. Mantarları ve yemeklik doğranan domatesleri ilave edip kavurun. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip süzdüğünüz pirinçleri ilave edip kavurun. Üzerine et sote, karabiber, tuz, kekik, limon suyu ve toz şeker ekleyip kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Demlenmeye bırakın. Afiyet olsun...

MUZLU BADEMLİ PUDİNG

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet muz

600 ml. süt

1 adet yumurta sarısı

Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta

70 gram badem tozu

1 paket vanilin

MUZLU BADEMLİ PUDİNG NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.

Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.

Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...