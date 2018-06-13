Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte Ramazan'a kısa süre kala leziz mi leziz iftar menüleri...

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

1 kilo mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

5 kaşık un

3 su bardağı süt

1 tutam dereotu

Tuz

Su

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin dibine tereyağı koyun Eriyince un ekleyip kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü ekleyin. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Ardından tuzu atın. Bir iki taşım kaynayınca tecereyi ocaktan alın. Üzerine serptiğiniz bir tutam dereotu ile servis edin.

SEBZE YATAĞINDA MİSKET KÖFTE MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

3 adet kabak

3 adet havuç

4 adet haşlanmış patates

3 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

KÖFTESİ İÇİN

2 adet kuru soğan

300 gr dana kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 yumurta

Tuz

Karabiber

SEBZE YATAĞINDA MİSKET KÖFTE NASIL YAPILIR

Rendelenmiş havuç ve kabakları soteleyin. Yoğurma kabına ince bulguru ve az su ekleyip bulgurun şişmesini bekleyin. Üzerine haşlanmış patates, sotelenmiş havuç ve kabakları, un, tuz, karabiber ekleyip yoğurun. Buzdolabında dinlendirin. Köfteler için; rendelenmiş soğan, kıyma, galeta unu, yumurta, tuz ve karabiberi harmanlayıp yoğurun. Harctan parçalar koparıp misket köfteler hazırlayın. Kızartın. Sebze harcından bir avuç büyüklüğünde parçalar alıp çanak şekli verinve üzerine kızarmış köfteleri koyup servis edin. Afiyet olsun.

KAHVELİ PARFE MALZEMELER

Bir paket yulaflı bisküvi

1 bardak fındık

1 adet yumurta

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

5 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı granül kahve

SERVİSİ İÇİN

1 adet Türk kahvesi

KAHVELİ PARFE NASIL YAPILIR?

Bisküvileri küçük parçalara ayırın. Fındık içini bir mutfak robotu yardımıyla toz haline getirin. Bu arada yarım su bardağı kadar soğuk sütle granül kahveyi karıştırıp ayrı bir kenarda bekletin. Toz krem şanti ve 1 bardak soğuk sütü derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, yüksek devirde sürekli karıştırıp kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra da buzdolabında bekletin.

Cam bir kaseye aldığınız yumurta ve toz şekeri kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü karıştırarak çırpın. Ancak bu noktada cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Şekerli çırpılmış yumurtayı soğuması için ayrı bir cam kaseye aktarın. Ufalanmış bisküvi ve ince çekilmiş fındık içini ekleyin.

Sütle karıştırılmış granül kahve ve buzdolabında bekleyen çırpılmış krem şantiyi katın. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Porsiyonluk kalıpların iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara boşaltıp üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat kadar bekletin. Daha sonra parfeleri kalıplardan çıkararak tabaklara koyun. Üzerini arzuya göre kahve ile süsleyin. Kahveli parfeniz hazır! Afiyet olsun...