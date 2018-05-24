Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

8 su bardağı su ya da tavuk suyu

1 fincan pirinç

1.5 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin.

Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır.

Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

FIRINDA SEBZELİ MÜCVER

2 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabak

1 adet ince ince doğranmış orta boy soğan

3 yemek kaşığı un (kepeklı ya da beyaz olabilir)

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Göz kararı ince ince doğranmış maydonoz ve dereotu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber, karabiber, tuz

FIRINDA SEBZELİ MÜCVER NASIL YAPILIR?

Kabartma tozu ve unu yumurta ile çırpın. Sebzeleri ve baharatları da ekledikten sonra mücvere elinizle şekil verin. Pişirme kağıdına serdiğiniz borcam ya da tepsiye mücverleri yerleştirin. 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Arzu ederseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Fırında sebzeli mücveriniz hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

KAZANDİBİ MALZEMELER

7 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın.

Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.