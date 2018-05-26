Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık!

İşte HT Magazin'de yer alan yazıya göre iftar menüleri...

SOĞUK ÇORBA MALZEMELER

500 gram yoğurt, 3 su bardağı soğuk su, 3 adet orta boy salatalık, 4 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur, 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır, 1/2 demet dereotu, 1/4 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay kaşığı tuz

SOĞUK ÇORBA NASIL YAPILIR?

Bol suda yıkayıp kabuklarını alacalı bir şekilde soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Dereotunu ve maydanoz yapraklarını ince ince kıyın. Yoğurdu geniş bir servis kâsesinin içine alıp azar azar soğuk su ekleyerek kıvamını açın. Yoğurt koyu bir ayran kıvamına geldiğinde içine hazırladığınız salatalıkların ve yeşilliklerin yanı sıra, haşlanmış ince bulgur, haşlanmış mısır, zeytinyağı ve tuz katın. Mısır yerine haşlanmış nohut ya da mercimeği de tercih edebilirsiniz. Tat katması için dilerseniz biraz sarımsak da ekleyerek servis edin.

3 BİBERLİ ET MALZEMELER

600 gram kuzu antrikot veya bonfile, 2 adet salçalık kırmızıbiber, 2 adet dolmalık sarı biber, 2 adet dolmalık yeşil biber, 200 gram mantar, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, tuz, karabiber, biberiye

3 BİBERLİ ET NASIL YAPILIR?

Eti jülyen doğrayın. Tereyağı ve ayçiçek yağını tavada ısıtın. Eti ekleyip suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Etler piştikten sonra yarım ay şeklinde doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca biberleri ilave edin. Biberler yumuşadıktan sonra ince ince dilimlediğiniz mantarı katıp soteleyin. Son olarak tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Üzerine biberiye serpip sıcakken servis edin.

FIRINDA SEBZE MALZEMELER

4 adet patates, 2 adet kırmızıbiber, 6 adet yeşil biber, 15 adet arpacık soğanı, 15 adet çeri domates 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1/2 çay bardağı sıvı yağ

FIRINDA SEBZE NASIL YAPILIR?

Patatesleri kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Bir kaba aldıktan sonra üzerine kırmızı ve yeşil biberleri doğrayın. Ardından kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanları, domatesleri, baharatları, tuzu ve sıvı yağı ilave edip harmanlayın. Bir cam kaba yağlı kâğıt serip bu harcı dökün ve yayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35 dakika pişirin. Sıcakken ikram edin.

MUHALLEBİ MALZEMELER

5 su bardağı süt, 3/4 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1/2 çay kaşığı vanilya özütü, 1/2 su bardağı un

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

bir tencereye 4 su bardağı soğuk süt koyun. Unu ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımı aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğday nişastasını 1 su bardağı soğuk sütle hızlıca karıştırıp çırpın. Bu nişastalı sütü, azar azar ocakta kaynamakta olan karışımın içine katın. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın. Oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Muhallebinizi tarçınla süsleyip sunabilirsiniz.

KOMPOSTO MALZEMELER

1 kilo yıkanmış ve doğranmış taze mevsim meyvesi, 2.5 litre su, 750 gram tozşeker, kabuk tarçın, tane karanfil

KOMPOSTO NASIL YAPILIR?

BÜYÜK bir tencereye su koyup içine şekeri ekleyin. Tencereyi ocağa alın. Şeker erimeye başlayınca kuru ya da taze meyveleri içine atın. Kaynayan suyun içindeki meyveleri hafif çatlayana kadar pişirin. İçine kabuk tarçın ve karanfil tanesi de atın. Meyveler pişince tencereyi ocaktan alın. Soğuyunca servise hazırdır.