Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 adet soğan

6 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Orta boy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci koyun. Üzerine suyu da ekleyerek haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp ekleyin. Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp karıştırın. Çorbanın tuzunu atın. Malzemeler bütünleşecek. Yaklaşık 10 dakika pişirip kaynatın. Blender kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayın. Üzerine nane ve pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR MALZEMELER

1 adet karnabahar

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

3 diş sarımsak

Üzeri için:

1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR NASIL YAPILIR?

Yıkanıp çiçeklerine ayrılmış karnabaharları, 2 bardak su eklediğiniz tencerede 8-10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.

Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. Zeytinyağı, süt, rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber ve karabiberi bir kabın içerisinde çırpın ve karnabaharların üzerine gezdirin.

Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sütünü çekip, karnabaharlar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

KREM KARAMEL MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

8 yumurta sarısı

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

KREM KARAMELİN KARAMEL SOSU

1 çay bardağı toz şeker

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz farketmeden karamel yanabilir.

Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerileri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.

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