Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER

1 litre tavuk suyu

1,5 litre su

1 kilo yogurt

3 diş sarimsak

HAMURU İÇİN

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Bir çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su

SÜSLEMEK İÇİN

Tereyağı

Pul biber

Nane

OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve 1 yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan 1 litre tavuksuyu ve 1.5 litre suyumuzun içine karıştırılarak bırakılır. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurt alıştırılarak ilave edilir. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemlidir. 1 taşım kaynayınca ocaktan alınır ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alınır. Afiyet Olsun!

GÜVEÇTE DANA KAVURMA MALZEMELER



500 gram kavurmalık dana eti

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet tatlı kırmızı biber

2 adet domates

1 adet sivri biber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber





GÜVEÇTE DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?



Kavurmalık etleri büyük büyük parçalar halinde doğrayın. Etleri ölçülü suyla haşlayın. Domates ve kırmızı biberi tereyağında kavurun ve haşlanmış, suyunu çekmiş etleri ilave edin. 5 dakika tuz ve karabiberini ilave edip kavurun. Fırına atmadan önce tekrar cherry domates ve biberi ilave edip onlarla birlikte fırınlayabilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

NOHUTLU BULGUR PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

NOHUTLU BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağı kullanarak kavurun. Salça, bulgur, tuz, karabiber, haşlanmış nohut, pul biber, sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirdikten sonra demlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı

1.5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı gül suyu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı file fındık

1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...