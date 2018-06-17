İzmir'de siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği çeken Mehmet Akmermer, oğlundan alınan karaciğer dokusunun nakliyle yeniden sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Bornova'da oturan 2 çocuk babası 54 yaşındaki emekli Akmermer, iki yıl önce mide kanaması rahatsızlığıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvurdu.Doktorların yaptıkları tetkikler de siroz teşhisi konulan Akmermer, organ nakil listesine yazıldı.

İNTERNETTE TANIŞTI ORGANINI VERDİ!

Akmermer'e kadavradan uygun karaciğer bulunamayınca sağlık durumu da her geçen gün kötüleşmeye başladı. Hastanede tedavi altına alınan babasının durumuna çok üzülen 28 yaşındaki oğlu Zülfikar Akmermer, Pamukale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden diplomasını almasına iki ay kala babasının tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Bölümüne başvurarak babasına organ bağışında bulunmak istedi.

Babasıyla kan grubu aynı olan Akmermer'in yapılan tetkiklerinde nakil için bir engelinin olmadığı belirlendi. Mutlu haberi zaman geçirmeden hastanede tedavi gören babasıyla paylaşan fedakar evlat, diplomasını almasının ardından ameliyat için hastaneye yattı.

Akmermer'in karaciğerinden alınan doku başarılı bir ameliyatla babasına nakledildi.

ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

"BENİM İÇİN EN BÜYÜK BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Mehmet Akmermer, oğlu sayesinde ikinci bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.Oğlunun kendisine "baba sana karaciğerimi vermek istiyorum" dediği günü hayatı boyunca unutamayacağını belirten Akmermer, "Oğlumun böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Acayip bir duygu, kelimelerle anlatamam. Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi oldu. Baba-oğul iken karaciğer kardeşi olduk" dedi.

Akmermer, ameliyattan sonra hızla sağlığına kavuştuğunu, ne kadar teşekkür etse oğlunun hakkını ödeyemeyeceğini ifade etti.

"BABAMIN YİNE İHTİYACI OLSA YİNE ORGANIMI VERİRİM"

Zülfikar Akmermer ise yıllardır babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailecek çok zor günler yaşadıklarını ifade etti.Türkiye'de kadavradan yapılan organ bağışının azlığı nedeniyle son çare olarak kendisinin babasına karaciğerinden bir parça verme kararı aldığını dile getiren Akmermer, şunları kaydetti:"Babam da her insan gibi yaşamak istiyor ve hakkı. Öyle olduğunu düşününce benim çekeceğim ağrıların çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmedim. Organımı verdim, ikinciye de ihtiyacı olsa yine organımı veririm. Babama Babalar Günü'nde farklı hediyeler alıyordum ama bu sefer hem benim için hem de babam için çok farklı bir hediye oldu."Akmermer, ameliyattan sonra babasıyla ilk kez yoğun bakımda karşılaştığında çok heyecanlandığını, ne kadar doğru bir iş yaptığını bir kez daha anladığını aktardı.

"BİR BABA OLARAK BEN DE ÇOK DUYGULANDIM"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu ise bir baba olarak, ameliyat boyunca kendisinin de çok farklı duygular yaşadığını söyledi.Zeytunlu, "Zülfikar babasına eşi benzeri olmayan bir Babalar Günü hediyesi verdi. 8 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hem babanın hem de fedakar evladının sağlık durumu gayet iyi." şeklinde konuştu.Türkiye'de 2 bin 200 civarında karaciğer nakli bekleyen hasta bulunduğunun altını çizen Zeytunlu, kadavradan yılda 400 nakil yapıldığını bu sayının ise yeterli olmadığını kaydetti.

EŞİNİN KALBİNİ ÖPEREK UĞURLADI