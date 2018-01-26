bugüne özel Cuma mesajları

Cuma mesajları ile yakınlarının ve sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyen milyonlarca vatandaş, en güzel mesajlara ulaşmak ve bu mesajları SMS, WhatsApp ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vs.) platformlardan göndermek için araştırmaya başladı. Anlamlı, kısa/uzun ve en güzel Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları ile milyonlarca vatandaş sevdiklerine iyi dileklerde bulunuyor. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL VE ANLAMLI BUGÜNE ÖZEL CUMA MESAJLARI

● Cumamız mübarek olsun. Cenâb-ı Allah dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

● "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin..." Hayırlı Cumalar.

● Başta Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçik'lerimiz olmak üzere tüm İslam alemine Hayırlı Cumalar diliyorum...

● İnsan sadece nasibine vakıftır.. Gerisi imana zarar kalbe sızıdır. Cuma'nız mübarek olsun...

● Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı Cumalar.

● Her insan, başka bir insanın imtihanıdır ve imtihanların en ağırı insanın sevdikleri ile yaşadığı imtihanlarıdır. Hayırlı Cumalar...

● Rabbim bizleri Ezan-ı Muhammed'î yi yüreğinde, hali hayatında susturanlardan olmaktan muhafaza eylesin... Cumanız mübarek olsun.

● Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! Cumanız mübarek olsun...

● "Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul, ALLAH kimin yanındaysa o kazanır!" Hayırlı Cumalar...

● Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

● Allahım! Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım!

● Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

● İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı cumalar.

● Rabbim! Varlığının gücüne güvenip, bütün dertlerimizi küçümsüyoruz. Sıkıntılarımızı giderip, içimize ve isteklerimize ferahlık ver lütfen. Cumanız mübarek olsun.

● Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Allah’ım. Amin. Cumamız mübarek olsun.

● Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine, en güzel dualarda buluşmak dileğiyle... Hayırlı cumalar.

● Allah’ım; Cumâ günleri kazanacağımız sevapları, Nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine.. (Amin) Hayırlı Cumâlar..

● Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

● Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz... Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz... Hayırlı Cumalar...

● Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

● Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

● Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

● Allahım! Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen'den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.

● Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

● O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah'tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir. CUMANIZ MÜBAREK OLSUN...

● Rabbim; bizi bugün de dua edenlerden, her daim şükredenlerden ve sevmeyi bilenlerden eyle. Allah Cumamızı kabul ve mübarek eylesin.

● Allahım! Sana itaat edilir, Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Allahım!

● Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın inşallah. Cumanız mübarek olsun.

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