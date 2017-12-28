Gazeteci Buket Aşçı hayatını kaybetti

Basın ve edebiyat dünyasının sevilen ismi Buket Aşçı Gürel, 29 Ekim 1976'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Aşçı, ilk olarak E Yayınevi'nde editör olarak mesleğe başladı. Aşçı daha sonra sırasıyla Aktüel Dergisi, Sabah Hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki'nde görev aldı. Aşçı SKY Türk ve TV8'de edebiyat ve kitap üzerine televizyon programları yaptı. 2002'de VATAN Gazetesi'nin kuruluşunda rol alarak haber merkezinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Aşçı, 2006 yılında VATAN Kitap ekinin Genel Yayın Müdürü olarak görevine devam etti.

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Buket Aşçı 2006 yılında böbrek hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı sürecinde 'Diyaliz Günleri' başlıklı yazı dizisiyle 40 bin böbrek hastasının organ nakli bekleyişini duyuran Aşçı'ya 2007 yılında böbrek nakli yapıldı. Nakil olduktan sonra sağlığına kavuşan Aşçı, 2015'te hayatını basketbol menajeri ve spor yazarı S. Serdar Gürel ile birleştirdi. Ancak hastalık Buket'in peşini bırakmadı. Ekim 2016'da kanser teşhisi konulan Buket Aşçı Gürel, yaklaşık 1.5 yıldır tedavi görüyordu. 19 Aralık'ta durumu ağırlaştığı için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Buket Aşçı Gürel dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaybı büyük üzüntü yaratan Buket Aşçı, bugün Levent Camii'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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