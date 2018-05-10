Günlük evdeki ölümle ilgili serbest kalan Erhan M., başka suçtan tutuklandı. Polisin, pizzacı gibi kaldığı eve giderek yakaladığı şüphelinin yakalanma anındaki görüntüsü de ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul Esenyurt'ta 5 ay önce bir binanın 7. katındaki günlük daireden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Buket Şişek'in ölümüyle ilgili aranan ve önceki gün yakalanan Erhan M., olayla ilgili serbest bırakıldı. Ancak başka suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erhan M. cezaevine gönderildi.



Sahte kimlikle yakalanan şüpheli Erhan M.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde Buket Şişek'in pencereden atlayarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızı öldürmediğini öne süren Erhan M.'nin, "Onun atladığını fark edince aşağı indim, yaşadığını görünce bir taksiyle hastaneye götürdüm. Ancak hakkımdaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanma korkusuyla oradan kaçtım" dediği belirtildi. Buket Şişek'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporundan sonra ortaya çıkacak.



POLİS PİZZACI DİYE EVİNE GİTMİŞ

Bu arada Erhan M.'nin yakalanma anınındaki görüntüsü de ortaya çıktı. Polisin, pizzacı kılığında Erhan M.'nin evine giderek şüpheliyi yakaladığı öğrenildi.

TEHDİT ETMİŞTİ

Olay 29 Aralık 2017 akşamı Yeşilkent Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşanmıştı. 5. kattan düşen genç kızı hastaneye bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından aranan Erhan M.'nin 2015'ten beri yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 8 ayrı suçtan arandığı belirlenmişti. Günlük evde yapılan aramada ise uyuşturucu kullanımı için hazırlanan kova düzenek ve bir miktar uyuşturucu bulunmuştu.

Erhan M.'nin Buket'in ölümünden birkaç saat önce bir arkadaşıyla yaptığı tehdit mesajları da ortaya çıkmıştı. Erhan M., Buket'in bir arkadaşına "Bedavadan kızı öldürtmeyin" diyerek tehditte bulunduğu anlaşılmıştı.

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