Posta'nın haberine göre, Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2013’te boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu.

Bülent Çavuşoğlu sevgilisi Ajda Pekkan ile gizli saklı buluşmaktan çok sıkılmış. Arkadaş çevresiyle görüşemez olmuş.

Bülent Çavuşoğlu iki hafta önce, “Bu iş böyle gitmez. Hayat devam ediyor” deyip, Ajda Pekkan’ı terk etmiş. Bir daha dönmeyi de düşünmüyormuş.