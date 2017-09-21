Bülent Çolak: Çöpten çiçek toplardım

HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu bir dönem para kazanmak için palyaçoluk yaptığını söyledi ve ekledi: “Kadıköy Rıhtım’da çiçekçilerin çöpe attıkları çiçekleri toplayıp şeffaf pvc’lerin içine koyup kitap ayracı yapardım. Zor zamanlarımda böyle para kazandım.”

Bülent ÇOLAK