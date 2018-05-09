Cadde'nin haberine göre, bir banka oturttuğu kızının fotoğraflarını çekerken objektiflere yansıyan Bülent Emrah Parlak, bu sezonun Beşiktaş için yorucu geçtiğini belirtirken, "Beşiktaş çok yoruldu Şampiyonlar Ligi'ne gitsin yeter, Galatasaray şampiyon olsun" dedi.



Yakında iki projeye başlayacağını belirten Parlak "Bir yarışma programında oyuncu koçluğu ve sinema filmi yapacağım. Bilmiyorum belki star çıkarırız ya da çıkmayabilir de" şeklinde konuştu.

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