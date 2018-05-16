Hürriyet'ten Arzu Özen'in haberine göre, Ersoy’un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi:

“Bülent Ersoy’un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin’in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.” Sanatçının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.