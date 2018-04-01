Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle tedavi altına alındı. Ersoy'un çarşamba günü Popstar yarışmasının yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.



Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

Bu Konu İle İlgili Haberler