Bülent Ersoy önceki gece bir mekanda sahneye çıktı. Hasta olduğunu söyleyen sanatçı, konser sonrası hastaneye gidip serum taktırdı. Ersoy, İzmir-İstanbul uçağında olay çıkardığı iddiasına da yanıt verdi.
Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, önceki gece bir konser verdi. Hürriyet'in haberine göre, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçının sesinin kısık olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hasta olduğunu söyleyen Ersoy, “Çok kötüyüm. Sanki sigara içen bir insanmışım gibi ciğerlerimde sorun olmuş. Buradan hastaneye gideceğim, serum takılacak. Söz verdiğim mekana çıkmam gerekiyor, profesyonel olmak budur” dedi.
ÇAĞLA VE ÖZGE ŞAHİT UÇAKTA OLAY ÇIKARMADIM
Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün seyahat ettiği İzmir-İstanbul uçağında olay çıkardığı iddiasına da yanıt verdi. Business’ta uçan sanatçı, yanında oturan yolcuyu istemediği için kavga çıkardığı ve uçağın yarım saat rötar yapmasına neden olduğu haberlerini yalanladı: “O haberlere çok sinirlendim. Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy da oradaydı. Allah’ıma şükürler olsun ki onlar yaşananları gördü. İyi ki o kızlar vardı, yoksa kimse inanmazdı bana, ‘Yapmıştır bu’ derdiniz. Bu, hayal bile edilemeyecek şekilde yalan bir haberdir. Herkes binebilir o uçağa. Yanımda kimse oturmasın istesem özel uçak alır giderim ya da iki koltuk satın alırım, bir ayağımı ona bir ayağımı buna uzatırım.” Basının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Bülen Ersoy, saat 03.30’da mekandan ayrılarak Fulya'da bir hastaneye gitti. Sanatçıya burada serum tedavisi uygulandı.
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