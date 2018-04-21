Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Bülent Ersoy, 'Ümit Hırsızı' şarkısının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açıp “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' dedi. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.



Tarkan ise usta sanatçıya, "Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım" cevabını verdi.

"EŞİM HAMİLE"

Tarkan’dan haber bekleyen Bülent Ersoy, telefon gelmeyince Megastar'ı tekrar aradı. Ünlü popçu, “Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok” dedi. Bu sözler üzerine ikili gerildi.

Bülent Ersoy, “Şarkı iptal. Çıkarmıyorum” diyerek telefonu kapattı.