HT Magazin'de yer alan habere göre, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı, Ankara’da müzikseverlerle buluştu.



Sahneye önce Muazzez Abacı çıktı. ‘Sezen’imin Şarkıları’ adlı yeni albümünden şarkılar seslendiren sanatçının programın sonlarına doğru tansiyonu düşünce sahneden erken inmek zorunda kaldı. Bülent Ersoy, sahneye çıkmadan önce kuliste dinlenen Abacı’yı ziyaret etti.



"KIZ GİBİSİN"



Birlikte basın mensuplarının karşısına geçen ikili şakalaştı. Rahatsızlığını, “Baktım ki başım dönüyor, erken veda etmek zorunda kaldım” sözleriyle anlatan Abacı’ya Ersoy, “Kız gibisin” diyerek takıldı.

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