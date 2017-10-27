Bülent Gedikli
Döviz

Son Dakika! Bülent Gedikli TL'nin değer kaybını dolardan gelen haberleri değerlendirdi

Dr. Bülent Gedikli, TL'nin değer kaybını dolardan gelen haberleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli twitter hesabından son dönemde değer kaybeden Türk Lirası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve dolardan gelen haberleri değerlendirdi

27 Ekim 2017 Cuma, 16:04:06 Güncelleme: 16:27:55 HABERTURK.COM

ABD ile yaşanan vize krizi ve FED'in başkanlık seçimi ve piyasayı etkileyen faiz haberlerinin ardından yükselişe geçen dolar yukarı trendini koruyor.

Son olarak 3.83 TL'yi geçen ve küresel piyasalarda da değer kazanan dolarla ilgili ekonomistler çeşitli görüşler ortaya koyarken, bir çıkış da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli'den geldi.

Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gedikli, doğru sorunun "TL'de neden değer kaybı var?" olmadığını belirten Gedikli, asıl sorulması gerekenin “TL’ye operasyon yapanlar kim?” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli, ilgili kurum ve bakanların gereken işlemleri yaparak meydanın boş bırakılmayacağını da ifade etti. Gedikli, İHA'ya şu açıklamalarda bulundu:

  • Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemesi kararının ardından kademeli olarak sürdürdüğü yükselişle dün akşam 3,84 seviyesini gören doların dolar/TL, bu sabah 3,83 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4.4806’ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.4523/4.4530 seviyesinde bulunuyor. Politico’nun dünkü haberinde, FED başkan adaylığında Janet Yellen’ın oyun dışı kaldığını yazmasından sonra küresel bazda dolar hızla değer kazandı ve gelişmekte olan piyasaları da baskı altına aldı. Bu gelişmelerin tamamından olumsuz etkilenen TL, daha öncesinde ise basında çıkan Alman kamu bankalarının Türkiye’ye finansmanı kısacağı haberleri ve Merkez Bankasının faizleri sabit tuttuğu toplantı kararları sonrasında değer kaybediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli

 

Ekonomi Bakanı Zeybekci de, bugün AA editör masasına konuk olmuş ve döviz kurundaki yükselişe ilişkin, "Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum, bunu hep beraber göreceğiz." demişti.

 

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