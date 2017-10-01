FİSKOS

"Bu ilişkinin sonu olmaz"

01 Ekim 2017 Pazar, 09:39:51

  • 1 "Bu ilişkinin sonu olmaz"
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    HT Masa ekibi bu hafta, pişmanlığını açıklayan İrem Derici’yi, Aslıhan Doğan’dan ayrıldıktan bir gün sonra Özge Ulusoy’la gece kulübünde eğlenen Arda Turan’ı, Hadise’nin Aleyna Tilki’nin sahneden inmesine neden olan pankartları paylaşmasını, Çağla Şıkel’in dolandırılmasını ve evli erkekle birlikte olduğu iddia edilen Ece Erken’in açıklamasını masaya yatırdı.

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  • 2 "Bu ilişkinin sonu olmaz"
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    "BU İLİŞKİ İKİSİNİ DE YIPRATIR"

    ARDA Turan’ın 8 aylık ayrılığın ardından barıştığı Aslıhan Doğan’la yeniden ayrıldıklarını açıkladığı günün ertesinde, ünlü manken Özge Ulusoy’la bir gece kulübünde samimi şekilde eğlendiği ve başka bir gece kulübünden de el ele çıktıkları iddia edildi. Taraflar sessiz. Sizce bu ikili, açık bir ilişkiye başlar mı yoksa bu konu kapanır mı?

  • 3 "Bu ilişkinin sonu olmaz"
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    Bülent İpek: Bence kapanır gider. Sessiz kalmaları kararsızlıktandı. Özge Ulusoy eski sevgilisi Hakan Baş’ın arkadaşı ve ortağı olan Arda Turan’la böyle yıpratıcı bir ilişkiyi sürdürmekte zorlanır.

    Kadir Kaymakçı: Arda Turan bu kadar sevilirken nasıl bu kadar antipatik olduğunu kendisine soruyordur herhalde! Ben Özge Ulusoy’la aralarında bir ‘ilişki’ olduğunu sanmıyorum. Birlikte eğlenmiş olabilirler, bunda bir gariplik görmüyorum. Ama ilişki? Sanmıyorum! Ben Arda’yı artık gece kulübü kapısında gazetecilerden kaçarken değil, Camp Nou’nun çimlerinde görmek istiyorum!

  • 4 "Bu ilişkinin sonu olmaz"
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    Oben Budak: Özge bütün yaz kendini herkesten saklarken Arda Turan figürüne çözüleceğine inanamam, inanmam. Gönül bu yapacak bir şey yok tabii de hayalimde bile yakıştıramadığım bir ikili oldu.

    İpek Durkal: Eğer gerçekten ilişkileri varsa, birbirlerini tanıyana ve birbirlerinden emin olana kadar göz önünde olmazlar diye düşü- nüyorum.

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  • 5 "Bu ilişkinin sonu olmaz"
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    Esin Övet : Tarafların ilk etapta yalanlamamaları, sessiz kalmaları olayı kabul ettikleri anlamına geliyor. Özge Ulusoy’la sonrasında konuştuk. Bir ilişki olduğunu asla kabul etmiyor. Arda Turan henüz herhangi bir açıklama yapmadı. O yüzden ilişkinin akıbetinin ne olacağını bekleyip göreceğiz. Aslında klasik ve net bir cevabı var, sonu olmaz. Olursa da şaşırırız. Ama tabii “Hayırlısı olsun” der, seviniriz.

     

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