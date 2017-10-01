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Oben Budak: Özge bütün yaz kendini herkesten saklarken Arda Turan figürüne çözüleceğine inanamam, inanmam. Gönül bu yapacak bir şey yok tabii de hayalimde bile yakıştıramadığım bir ikili oldu.

İpek Durkal: Eğer gerçekten ilişkileri varsa, birbirlerini tanıyana ve birbirlerinden emin olana kadar göz önünde olmazlar diye düşü- nüyorum.