TÜRK asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek’le evlenen Tarkan, geçtiğimiz günlerde Alman Konsolosluğu’na gidip oturma izni aldı. Bu gelişme sizi şaşırttı mı? Tarkan, hanım köylü olur mu?
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ESİN ÖVET: Orada oturmak istemesi normal. Pınar Dilek bir gün anne olabilir, çocuklarını Almanya’daki ailesinin yanında büyütmek, eğitimlerini orada aldırmak isteyebilir.
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BÜLENT İPEK: Tarkan ‘hanımköylü’ sayılmaz . Evi önceden almıştı. Burada kendini yıllardır eve kapattı. Sokakta rahat gezebileceği hayat özlemi var. Gider gelir. Zaten Türkiye’yi asla terk etmez.
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OBEN BUDAK: Bu aralar bazı insanların gündemi Avrupa pasaportuyken Tarkan da bu rüzgara kapılmış olabilir. Böyle bir formülü uygulamasını, oturum izni almasını yadırgamadım.
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İPEK DURKAL: Tarkan, eşi Pınar Dilek ile tanıştığından bu yana yılın çoğunu Almanya’da ve orada aldığı evinde geçiriyor. Oturum izni ile de kalan sorunu halletmiş oldu.
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KADİR KAYMAKÇI: Tarkan ayarında bir sanatçı oturum izni aldı diye neden hanım köylü olsun? Koskoca Megastar, vize falan gibi biz fanilerin uğraştığı şeylerle uğraşmamak için bu yola başvurmuştur; gayet normal yani.
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"YOLU SEVGİDEN GEÇENLER BULUŞTU"
KAYAHAN’IN ölümünden 2 yıl sonra kalbini müzisyen Alper Kömürcü’ye kaptıran İpek Açar, sevgilisi ve kızı Aslı Gönül’le ilk kez HT MAGAZİN tarafından görüntülendi. İpek Açar, gönül boşluğunu Alper Kömürcü’yle doldurabilir mi?
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ESİN ÖVET: Kayahan’ın yeri dolmaz ki, zaten İpek Açar da onun yerini doldurmak için bir aşka yelken açmamıştır. Sonuç olarak hayatı boyunca yalnız kalacak değil ya. Genç, sağlıklı ve güzel bir kadın. Olması gereken zamanda hayatına birini kattı ki bence çok güzel.
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BÜLENT İPEK: Gönlünü doldurabilir. Bu, hayatın doğal akışında 2 sene sonra çok normal bir şey. Olması da gerekliydi. Ancak adeta yanında büyüdüğü, talebesi gibi yetiştiği, bir ömrü paylaştığı Kayahan’ın boşluğunu asla dolduramayacak. İpek Açar, Kayahan’ı unutmayacak ve unutturmayacak.
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OBEN BUDAK: Bir deneme olduğuna göre doldurmanın vakti gelmiş. İpek Açar çok genç yaşta Kayahan’a tutulup başka bir şey yaşayamamıştı. Bundan sonrası hakkı.
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İPEK DURKAL: Herkesin yeri ayrı, kimse kimsenin yerini dolduramaz. Ancak İpek Açar’a bu ilişki iyi gelmiş, yüzü gülüyor ve bu da onu sevenleri çok mutlu ediyor.
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KADİR KAYMAKÇI: Bazı soruların çoktan seç- meli olmasını talep ediyorum! Şimdi bu soruya ben ne diyeyim? İpek Hanım’ın gönlündeki boşluğun büyüklüğünü bilmiyorum ki... Sonuçta yolun sevgiden geçen herkes bir gün bir yerde bulu- şuyor. İpek Hanım ile Alper Bey de sevgiden geçerken karşılaşmış ve birbirlerini sevmişler.
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"OLMAZ OLSUN BÖYLE KARDEŞLİK"
‘KARDEŞİM Benim 2’ filminin başrol oyuncuları Burak Özçivit ile Murat Boz’un aralarının açıldığı konusu ayyuka çıktı. Birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili nasıl bu noktaya geldi? Murat Boz, filmin çeşitli şehirlerdeki galalarına da katılmıyor...
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E.Ö.: Tuhaf bir şekilde Burak Özçivit’in rol arkadaşlarıyla arası bozuk. Size de tuhaf gelmiyor mu bu durum? 2 sezon Neslihan Atagül’le aynı dizide rol aldı, düğününe bile gitmedi. Bir ara aralarından su sızmayan Murat Boz’la da arası bozuk. Birlikte iş yapmışlar, o işin tanıtımını bile yapamıyorlar ki bir filmin en önemli faktörüdür.
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B.İ.: İlk film çok iyi gişe yaptı, ikincisi hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyadaki rekor sayı- daki takipçilerinin gazına gelip tanıtıma katılmayan, gazetelere röportaj vermeyen, “Ben ne yapsam hayranlarım koşa koşa gidip izler” diye düşünen genç starlarımıza ders olsun. Şöhret kristal bir bardak gibidir. Kırılabilir ve tekrar birleştirilmesi zordur.
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O.B.: Burak Özçivit ve Murat Boz’un magazinel olabilmek için özellikle yaptığı şeyler biliniyor. Hepsi de bu ayarda, basit şeyler. Film öncesinde yine bir uydurma olay yaratılmasını bekliyordum ki bu konu servis edildi.
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İ.D.: Takip etmeyi bırakmak ne demek, ilkokulda mıyız, küstüm oynamıyorum. Murat Boz filmden bu kadar soğuduysa bir sebebi vardır mutlaka. Galalara gitmiyor çünkü filmi sahiplenmiyor. Halk da sahiplenmedi zaten.
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K.K.: Olmaz olsun böyle kardeşlik! İlk film 2 milyon izlenince “Vay kardeşim benim” diye ortalıkta gezeceksin, ikinci film gişede gümleyince birbirinin yüzüne bakmayacaksın. Kardeşim sinema denilen şey sizin anladığınız gibi sadece ‘gişe hasılatından’, filme giden seyirci sayısından ibaret değil. Bunu anlasalar ‘kardeşlik’le ilgili bir sorunları olmaz zaten. Ama onlar yaptıkları ‘filmin’ niteliği değil niceliğiyle ilgileniyorlar. Öyle olunca da ‘kardeşlik’ nitelik değil ‘nicelik’ sorunu oluyor. Yazık!
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"BİRBİRLERİNE ÇOK İYİ GELECEKLER"
GÜLBEN Ergen’le mahkemelik olan Erhan Çelik, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 5 yıl önce ayrıldığı eşi Sedef Orman’la yeni bir aşka yelken açtı. HT MAGAZİN’in ortaya çıkardığı bu ilişki uzun soluklu olur mu?
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E.Ö.: Hayırlısı olsun ne diyelim. Aşk bu, ne zaman kapıyı çalacağı belli olmaz. En azından evliyken eşini aldatmamış. Şu anda bekâr bir adam.
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B.İ.: Sedef Orman, Fikret Orman’la boşanalı 5 yıl olmuş. Yeni bir ilişki yaşaması normal. Ben Erhan Çelik’le ikisini arkadaş biliyordum, demek arkadaşlıkları aşka dönüşmüş. Ben yakıştırdım ve uzun soluklu olacağını tahmin ediyorum.
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O.B.: Daha iyi olmaz mı, Erhan Bey sığınmak için bir liman seçmiş gibi gözüküyor. Bu şekilde sinir bozucu olduğunu tahmin ettiğim bu süreci daha rahat atlatabilir gibi.
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İ.D.: 2 bekâr insan yeni bir ilişkiye başlamış. Artık geçmişi konuşmamak lazım. Bence birbirlerine çok iyi gelecekler...
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K.K.: Gülben Ergen’le Erhan Çelik’in o büyük ‘aşk’ı nasıl bu noktaya geldi anlamadım. O yüzden bu yeni aşkın ‘soluğu’ konusunda da hiçbir fikrim yok doğrusu. Herhalde kısa soluklu olsun diye başlamamıştır...
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"EBRU, ZARRAB'IN HEDİYELERİNDEN KURTULMALI"
Ebru Gündeş’in ABD’de yargılandığı mahkemede sanık kürsüsünden tanık kürsüsüne geçerek gündemde olan Reza Zarrab’la boşanması bekleniyor. Öte yandan Zarrab’ı Gündeş’le, o zamanki sevgilisi Azeri şarkıcı Günel’in tanıştırdığı yeniden gündemde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
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E.Ö.: Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşansa da bu 2 isim ölene kadar yan yana gelmeye devam edecek. Arada bir çocuk var ki çocuk olmasa da yaşanan çok şey var. Şahsen bir kadın olarak boşandıktan sonra adı- mın anılmasını hiç istemem boşandığım kişiyle. Bu durum bile büyük eziyet bence Ebru Gündeş için. Düşünsenize, hayatına farklı devam etse de her zaman karşısına bir Reza Zarrab gerçeği çıkacak.
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B.İ.: Bir dönem Ebru Gündeş’in ismiyle sembolleşen Reza Zarrab zenginliği, şimdi başka bir anlam taşıyor. Ebru Gündeş, Zarrab’ın hediyeleriyle anılmayı hiç istemeyecek bir sanatçı. Şu an en pahalı canlı müzik performansçısı. Daha fazla zarar görmeden, varsa bir an önce o dönemden kalma hediyelerden de kurtulmalı ve bunları açıklamalı.
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O.B.: Ebru Gündeş’in hem Günel vukuatı var, hem de Şebnem Ferah’ın sevgilisini elinden alma durumu. Bütün bu olayların ahının çıkmamasını beklemek saçma olurdu. Konu karma sayesinde Mars’taki araziden nerelere geldi…
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İ.D.: Ben zamanında herkesin bu adamı muteber gördüğü dönemde çok konuştum, dinletemedim. Şimdi ‘çocuğu etkilenmesin’ diye ben susuyorum, skandalları konuşuyor. Türk insanı sever bu işleri, baksanıza Ebru Gündeş yılbaşında 1 milyon lira alıp sahneye çıkacakmış. Söyleyecek sözüm yok hâkim bey.
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K.K.: ‘60 Years yatı’ ‘Gone in 60 Seconds’! Ananasla, kiviyle beslenen Dayım Benim adlı at gibi atın durumu da belirsizmiş... Son gülen iyi gülermiş. Günel bugünlerde bol bol kahkaha atıyordur herhalde...
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