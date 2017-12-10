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K.K.: Olmaz olsun böyle kardeşlik! İlk film 2 milyon izlenince “Vay kardeşim benim” diye ortalıkta gezeceksin, ikinci film gişede gümleyince birbirinin yüzüne bakmayacaksın. Kardeşim sinema denilen şey sizin anladığınız gibi sadece ‘gişe hasılatından’, filme giden seyirci sayısından ibaret değil. Bunu anlasalar ‘kardeşlik’le ilgili bir sorunları olmaz zaten. Ama onlar yaptıkları ‘filmin’ niteliği değil niceliğiyle ilgileniyorlar. Öyle olunca da ‘kardeşlik’ nitelik değil ‘nicelik’ sorunu oluyor. Yazık!