Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve eski teknik direktörü Bülent Korkmaz maç öncesi büyük şok yaşadı. Gazete Haberütrk'ün haberine göre yayıncı kuruluşa yorumculuk yapan Korkmaz, çimlere çıkınca görevlilerce uyarıldı. Sinirlenen Korkmaz, “Ben çime basarım kardeşim” diyerek çıkıştı. Stat görevlileri ısrarcı olunca, Korkmaz sinirli bir şekilde çıkış tüneline gitti.

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