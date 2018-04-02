İHA'nın haberine göre, ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi kapsamında verilen eğitimlerde öğrencilerle buluştu.
Turgut Özal Kültür Merkezi’ndeki eğitimlerde oyuncu Erdem Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konuğu olan ünlü oyuncu, mesleki yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Ünlü oyuncu, genel sanat yönetmenliğini tecrübeli oyuncu Burak Hakkı’nın yaptığı akademide, sanata ilgisi olan gençlerin sorularını yanıtladı. Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Erkan Kolçak Köstendil’in dayısının oğlu olduğunu ifade eden oyuncu, Köstendil’in bu noktaya gelebilmek için çok çalıştığını belirtti.
Şakrak’ın bir dönem İngilizce öğrenmek için çok çaba sarf ettiğini esprili bir dille anlattığı o anlar ise öğrencileri oldukça güldürdü.
“İstihbaratçı gibi çalışıp bugün Erkan Kolçak Köstendil oldu”
Erkan Kolçak Köstendil’in kendini geliştirerek çok başarılı bir oyuncu olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Bülent Şakrak, “Erkan Kolçak Köstendil, Vartolu benim öz dayımın oğlu, Bursaspor’da lisanslı kaleciydi. Rüştü’nün de Barcelona’ya transfer olduğu dönem; o dönem kaleciler de çok önemliydi. Rahmetli dayım ve babam “Bu çocuğu tutma, milli topçu olacak bu oğlan tiyatro falan yapma şu çocukla” dedi.
Bizim oğlan böyle bir istihbaratçı gibi çalışıp bugün Erkan Kolçak Köstendil oldu. Ben herhangi bir şeyde jüri olarak bulunmadım. Yapanı küçümsediğim için söylemiyorum çok emek verilen işler onlar tiyatroda da sinemada da insanların yaptığı işin iyisini kötüsünü belirlemek benim haddim olmadığı için cesaret edemiyorum. Olmadım, herhalde de olmam" dedi.
“Bir dönem kendimin salak olduğuna inandım”
Yabancı dil öğrenmek için çaba sarf ettiğini ancak çok zorluk çektiğini dile getiren Şakrak, “İngilizce kurslarına falan gittim olmadı benden ve gerçekten bunu bütün samimiyetimle inanarak söylüyorum. İnanın ne olur hakikaten bir dönem kendimin salak olduğuna inandım. Bir sürü şeye kafam basıyor, ezber yapabiliyorum oyun oynuyorum ama ben dil öğrenemiyorum demek dedim. Almıyor kafam, hiçbir şekilde basmıyor. Ama sonra döndüm dolaştım kendime bir İngilizce öğretmeni buldum, adam geldi öğretti” ifadelerini kullandı.
15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler alanında eğitim veriliyor. Akademiye 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırırken Mayıs ayına kadar devam edecek dersler her cumartesi ve pazar sabah saat 10.30-12.30 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında her hafta ünlü bir isim öğrencilerle bir araya geliyor.
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