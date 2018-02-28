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Sosyal medyadan yaptıkları sevgi dolu paylaşımlarla ilgili sorular üzerine Şakrak, “Bu kadar savaşın, gerilimin olduğu bir dünyada seveceksin, bu kadar basit! Sevgi gizli yaşanır mı? Allah’ın bildiği kuldan saklanır mı?” dedi.