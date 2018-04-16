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Bülent Şakrak eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı. Aile arasında bir organizasyon yapan Şakrak, Ceyda Düvenci'nin kuzenini ve kendi kuzeni Erkan Kolçak Köstendil ile nişanlısı Cansu Tosun'u davet etti.