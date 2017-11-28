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Geçen gün haber oldu;Hong Kong'ta bile 'Aşk Bodrum'da Yaşanır' şarkım çalıyorsa, bu benim başarımdır." Eşinin maça bilet alarak kendisine sürpriz yaptığını belirten ünlü şarkıcı, Maria Sharapova'ya övgüler yağdırdı: "Eşim Selva, tenise ve Maria'ya olan hayranlığımı bildiği için doğum günü hediyesi olarak bana en ön sıradan bilet almış.