Bülent Serttaş ile Maria Sharapova aynı karede

2 | 11

2-0 Maria Sharapova'nın üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakaya ilgi büyük oldu. Yaklaşık 15 bin tenis severin katıldığı turnuvayı ünlü isimlerde yakından takip etti. Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ve Bülent Serttaş da vardı.



